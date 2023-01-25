Медведев: Скоро у киевского режима вообще не останется выхода к морю Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в скором времени киевский режим лишится выхода к морю.

- Теперь (украинская сторона заявила, что) им нужны самолёты и… подводные лодки. Ладно, самолёты хоть как-то понятно. Правда, нормальных взлётных полос почти не осталось... А вот субмарины - это совсем сильно. Особенно с учётом того, что скоро у киевского режима вообще не останется моря, - написал политик в своем телеграм-канале 25 января.

В том же посте Медведев упрекнул украинских чиновников в чрезмерном "аппетите", отметив, что они "хотят все больше и больше танков".

А недавно политик высказал предположение, что в будущем возможно появление нового военного альянса. По его мнению, он может сложиться из чиста тех стран, которых уже "достали американцы".