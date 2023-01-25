Швейцария присоединилась к санкциям против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Швейцария присоединилась к санкциям против России, содержащемся в их девятом пакете, одобренном ранее Евросоюзом, об этом сообщило швейцарское правительство - Федеральный совет.

«Федеральный совет утвердил новые меры в отношении России, переняв те из них, которые недавно были одобрены Европейским союзом в рамках девятого пакета санкций», - сказано в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, 16 декабря 2022 года вступил в силу девятый пакет санкций стран Европейского союза против России.

Отмечалось, что на этот раз в санкционный список попали семь российских губернаторов, дочери главы Чечни Рамзана Кадырова, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ряд министров, судьи Конституционного суда; телеведущие Борис Корчевников, режиссер Никита Михалков и другие.

Ранее совет ЕС утвердил новый девятый пакет санкционных ограничений в отношении России.

Как уточнялось, что ограничения направлены на усиление давления на РФ и ее правительство. Очередные санкции являются ответом на проводимую Москвой специальную военную операцию на Украине.

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