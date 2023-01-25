Байден заявил, что Киев готовится к контрнаступлению Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины готовятся к тому, чтобы осуществить контрнаступления, об этом заявил в среду президент США Джо Байден.

«С приближением весны украинские силы работают над тем, чтобы защитить территорию, которую они удерживают, и готовятся к дополнительным контрнаступлениям», - сообщил Байден.

Американский лидер пояснил, «чтобы освободить свою территорию, они должны иметь возможность противодействовать эволюционирующей российской тактике и стратегии на поле боя в самой краткосрочной перспективе».

Как писал сайт KP.RU, в среду, 25 января, Bloomberg сообщил, что США отправят на Украину 31 танк M1 Abrams общей стоимостью 400 миллионов долларов.

Сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что власти Германии направят Украине 14 танков Leopard 2.

Шольц сообщил, что танки будут направлены Вооруженным силам Украины из запасов Бундесвера.

При этом он отметил, что Берлин разрешит союзникам реэкспорт машин Leopard на Украину.

Министр обороны ФРГ Писториус сообщил, что танки Leopard 2 поставят Киеву не позже, чем через 3-4 месяца.

Представитель Минобороны заявила, что обучение военнослужащих ВСУ управлению германскими танками Leopard 2 может начаться в конце января – начале февраля этого года.

Также 25 января глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что страна направит танки Украине. При этом он не уточнил, сколько именно техники страна выделит Киеву.

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