HR‑специалист дала советы студентам по составлению резюме Фото: Анастасия ОСИПОВА

Независимый HR-специалист Зулия Лоикова дала рекомендации студентам, как правильно составлять резюме, отметив необходимость точно обозначать желаемую должность.

«Самая сложная задача при составлении резюме для студента - это указать желаемую должность, потому что зачастую они откликаются на всё, но не указывают должность либо указывают какие-то позиции, которым абсолютно не соответствуют», - заявила HR-специалист в беседе с РИАМО.

Лоикова сообщила, что лучше выбрать должность помощника, младшего специалиста в желаемой сфере, однако, по ее словам, саму сферу деятельности необходимо указать максимально точно. «Если релевантная шапка не совпадает с названием должности, то, скорее всего, она не будет рассмотрена», - отметила специалист.

По ее словам, любая практика, стажировка или даже исследовательский проект могут заменить опыт работы при отсутствии такового, а в графе о достижениях можно будет указать конкурсы, олимпиады, полученные гранты, а также научные публикации.

Ранее ОТР писал о том, что работодатели чаще отдают предпочтение кандидатам, которые указывают в резюме желаемую зарплату.

Работодатели также назвали самые эффективные способы мотивации сотрудников. Как писал RT, в списке оказались достойная зарплата и регулярные премии.