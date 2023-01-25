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НовостиОбщество25 января 2023 18:08

HR специалист дала советы студентам по составлению резюме

HR специалист Лоикова рекомендовала студентам точно обозначать желаемую должность в резюме
Елизавета КУЗНЕЦОВА
HR‑специалист дала советы студентам по составлению резюме

HR‑специалист дала советы студентам по составлению резюме

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Независимый HR-специалист Зулия Лоикова дала рекомендации студентам, как правильно составлять резюме, отметив необходимость точно обозначать желаемую должность.

«Самая сложная задача при составлении резюме для студента - это указать желаемую должность, потому что зачастую они откликаются на всё, но не указывают должность либо указывают какие-то позиции, которым абсолютно не соответствуют», - заявила HR-специалист в беседе с РИАМО.

Лоикова сообщила, что лучше выбрать должность помощника, младшего специалиста в желаемой сфере, однако, по ее словам, саму сферу деятельности необходимо указать максимально точно. «Если релевантная шапка не совпадает с названием должности, то, скорее всего, она не будет рассмотрена», - отметила специалист.

По ее словам, любая практика, стажировка или даже исследовательский проект могут заменить опыт работы при отсутствии такового, а в графе о достижениях можно будет указать конкурсы, олимпиады, полученные гранты, а также научные публикации.

Ранее ОТР писал о том, что работодатели чаще отдают предпочтение кандидатам, которые указывают в резюме желаемую зарплату.

Работодатели также назвали самые эффективные способы мотивации сотрудников. Как писал RT, в списке оказались достойная зарплата и регулярные премии.