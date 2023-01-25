Эксперт объяснил растущий спрос бизнеса на самозанятых Фото: Анастасия Осипова

Российские компании все активнее привлекают к сотрудничеству самозанятых. Исследование показало, что 70% работодателей готовы к тому, что задачи будут решать самозанятые. А вот 23% пока отказываются от сотрудничества.

Сервисы YouDo и hh.ru полагают, что спрос на таких сотрудников будет только расти, особенно после мобилизации. Поправки в ТК гласят, что работодатель не может уводить мобилизованного сотрудника и должен сохранять за ним рабочее место. На этом фоне самозанятые никак не защищены законом.

Но есть и другие причины повышенного интересе. Компании увеличили спрос на работу с самозанятыми с 20 до 50%.

Причина в том, что бизнес пытается сократить расходы, а данная категория исполнителей как раз позволяет это сделать.

Самозанятые стоят намного дешевле штатных сотрудников, не требуют дополнительных расходов на офис, налоги и социальное страхование. К тому же, сотрудничество можно прекратить без лишних проволочек.

- Есть риски, что под подобными схемами прячутся реальные трудовые отношения, чтобы снизить налоговое бремя. Но ФНС и Трудинспекция не позволяет таким кейсам становиться массовыми, - сказал «Ридусу» директор платформы «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец.