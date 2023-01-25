Legrand решил уйти с российского рынка Фото: Андрей Минаев

Французская компания-производитель электрооборудования Legrand объявила о планах прекратить работу на российском рынке. В организации уточнили, что это связано с "текущим обстоятельствам".

- Учитывая текущие обстоятельства, включая растущую сложность операций и нестабильность, Legrand решила прекратить операции в России и сейчас изучает варианты по передаче контроля, - говорится в пресс-релизе компании.

Там также уточняется, что Legrand уверена, что уход с российского рынка - лучший вариант с целью соблюдения законодательства.

Накануне французская сеть спортивных товаров "Декатлон" окончательно собралась уходить из России. И ищет покупателей на то, что ей у нас принадлежит. Пока об этом известно из неофициальных источников.

Кроме того, недавно в СМИ появились сообщения, что один из ключевых производителей POS-терминалов - французская компания Ingenico - намерена прекратить свою работу в нашей стране уже в марте 2023 года.

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