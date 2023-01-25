Байден заявил, что американская помощь Киеву поможет остановить "жестокую агрессию Украины"

Американский лидер Джо Байден снова допустил крайне нелепую оговорку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действующий американский президент Джо Байден публично оговорился в своем выступлении, посвященной новому пакеты военной помощи США Киеву. Политик открыто призвал "противостоять жестокой агрессии Украины".

Такое заявление он сделал в конце своей речи, когда говорил о том, какое значение должна сыграть американская военная помощь, оказываемая Украине.

"Наши масштабные военные поставки - это все, чтобы помочь противостоять жестокой агрессии Украины", - пояснил американский лидер.

"Это происходит из-за России", - сразу же добавил он, попытавшись исправить собственную же оговорку.

Кроме того, в этом же самом публично выступлении Байден умудрился допустить и еще две оговорки.

В частности, президент США неверно назвал должность американского министра обороны и переврал имя британского премьер-министра. Шефа Пентагона Ллойда Остина он назвал "военным министром", а британского премьер-министра Сунака - Сануком. В этих случаях Байден свои оговорки в ходе речи решил не исправлять и правильные фамилии и должности высокопоставленных западных чиновников не называть.