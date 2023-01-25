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НовостиПолитика25 января 2023 20:26

Байден заявил, что американская помощь Киеву поможет остановить "жестокую агрессию Украины"

Американский лидер допустил нелепую публичную оговорку
Александр КИСЛОВ
Американский лидер Джо Байден снова допустил крайне нелепую оговорку

Американский лидер Джо Байден снова допустил крайне нелепую оговорку

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действующий американский президент Джо Байден публично оговорился в своем выступлении, посвященной новому пакеты военной помощи США Киеву. Политик открыто призвал "противостоять жестокой агрессии Украины".

Такое заявление он сделал в конце своей речи, когда говорил о том, какое значение должна сыграть американская военная помощь, оказываемая Украине.

"Наши масштабные военные поставки - это все, чтобы помочь противостоять жестокой агрессии Украины", - пояснил американский лидер.

"Это происходит из-за России", - сразу же добавил он, попытавшись исправить собственную же оговорку.

Кроме того, в этом же самом публично выступлении Байден умудрился допустить и еще две оговорки.

В частности, президент США неверно назвал должность американского министра обороны и переврал имя британского премьер-министра. Шефа Пентагона Ллойда Остина он назвал "военным министром", а британского премьер-министра Сунака - Сануком. В этих случаях Байден свои оговорки в ходе речи решил не исправлять и правильные фамилии и должности высокопоставленных западных чиновников не называть.