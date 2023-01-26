Путин считает, что политические элиты Европы обслуживают не свои интересы, а третьи страны

Владимир Путин сделал важное политическое заявление Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин полагает, что политические элиты государств Европы зачастую обслуживают интересы третьих стран вместо своих собственных.

Такую ситуацию российский лидер считает ненормальной и полагает, что ей в какой-то момент так или иначе придет конец.

Любопытное высказывание о ситуации в Европе Путин сделал 25 января 2023 года в ходе личного общения со студентами Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова.

"Элиты часто обслуживают не свои национальные интересы, а интересы третьих стран", - подчеркнул Путин, уточнив, что в любом случае сложившаяся сейчас ситуация рано или поздно изменится. Более того, как считает российский лидер, процесс переосмысления текущего положения дел уже происходит.

Ранее президент РФ заявлял о том, что вводимые европейскими государствами антироссийские санкции совершенно точно не наносят нашей стране серьезного вреда, более того, часть санкционных ограничений приносят России определенную пользу. При этом, как подчеркивает Путин, в большинстве своем санкции наносят вред самому Западу, поэтому переживать насчет санкций и их последствий россиянам совершенно точно не стоит (в отличие от жителей западных государств).

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