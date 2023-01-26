Захарова заявила, что Западу не удастся переписать историю и стереть память об ужасах нацизма

Мария Захарова сделала важное политическое заявление Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем личном телеграм-канале резко раскритиковала решение властей Польши не приглашать российского посла Андрея Сергеева на празднование 78-й годовщины освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме.

По ее словам, данный факт является абсолютно недопустимым и крайне возмутительным.

Переписать историю на новый лад и стереть память об ужасах нацизма и советских героях-освободителях не выйдет, как бы ни ухищрялись европейские "непартнеры", уточнила Захарова, дав понять, что все антироссийские и русофобские действия "коллективного Запада" в итоге обязательно получат адекватный ответ.

Ранее Захарова публично рассказала о серьезной пагубности проводимого "коллективным Западом" активного накачивания оружием украинского Вооруженных сил. Высокопоставленный российский дипломат заявила о том, что поставки вооружений Киеву совершенно точно приведут к развитию черного рынка в Западной Европе.

Согласно данным Захаровой, подпольный черных рынок вооружений в западноевропейских странах уже сформировался и активно пополняется за счет поставляемой Киеву зарубежной военной техники. Впоследствии это оружие может оказаться в руках международных преступников и даже террористов, добавляет она.