Meta* решила разблокировать аккаунты Трампа в Facebook* и Instagram*

Крупнейшие зарубежные социальные сети разблокировали аккаунты Дональда Трампа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В самое ближайшее время компания Meta* разблокирует официальные аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа в социальных сетях Facebook* и Instagram*. Ожидается, что это произойдет уже на текущей неделе, после чего Трамп снова сможет пользоваться своими страницами и публиковать там любую информацию, не нарушающую правила соцсетей (нарушение будет караться ограниченной по времени блокировкой).

Аккаунты Дональда Трампа были заблокированы после того, как представители наиболее радикальной части его сторонников штурмовали американский Капитолий 6 января 2021 года. Руководство соцсетей решило, что Трамп напрямую подталкивал сторонников к участию в массовых беспорядках и попытке госпереворота. После этого было принято решение бессрочно заблокировать страницы Трампа как в Facebook*, так и в Instagram.

В Meta* отмечают, что компания придерживается правила о том, что общественность должна иметь полное и четкое представление о взглядах и заявлениях любых политиков, поэтому разблокировка аккаунтов Трампа является примером следованию принципам свободы слова.

Сам Трамп, который собирается вновь выдвигаться в президенты Соединенных Штатов от американской Республиканской партии в 2024 году и имеет очень неплохие шансы на победу, пока ника не прокомментировал данное резонансное решение компании Meta* о разблокировке его аккаунтов в крупнейших и наиболее популярных мировых социальных сетях.

*Meta признана экстремистской и запрещена в России, деятельность компании в стране запрещена.

*Facebook является продуктом признанной в РФ экстремистской компании Meta, заблокирован в РФ.

*Instagram является продуктом признанной в РФ экстремистской компании Meta, заблокирован в РФ.