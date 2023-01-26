Министр обороны Украины Резников признался, что просил у Санта-Клауса истребители для ВСУ

Глава Минобороны Украины Резников сделал крайне неожиданное публичное признание Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В новогодние праздники министр обороны Украины Алексей Резников попросил у Санта-Клауса, чтобы Киеву быстрее поставили западные истребители для нужд боевиков ВСУ. Такое крайне неожиданное публичное признание руководитель украинского военного ведомства сделал в интервью влиятельному американскому телеканалу CNN.

«В 2022 году я отправил Санта-Клаусу письмо с пожеланием, чтобы Украине как можно быстрее отправили истребители», — подчеркнул Резников. Как пояснил высокопоставленный украинский чиновник, также Киеву необходимо как можно получить от Запада системы ПВО (противовоздушной обороны) для того, чтобы нивелировать последствия массированных ракетных ударов Вооруженных сил РФ по объектам военной и энергетической инфраструктуры страны.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский публично поблагодарил западных партнеров киевского режима за решение предоставить ВСУ американские и немецкие боевые танки Leopard и Abrams. Зеленский рассчитывает на то, что данная зарубежная военная техника поможет украинским военным организовать и провести активные наступательные действия на целом ряде направлений линии соприкосновения.