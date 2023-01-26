Два колумбийских наемника погибли в боях на Украине Фото: REUTERS

Два гражданина Колумбии погибли на Украине в ходе боевых действий, сообщает Министерство иностранных дел южноамериканской республики. Они принимали участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины.

«Двое граждан Колумбии находились на Украине с декабря 2022 и служили в 49 пехотном батальоне украинской армии. Граждане погибли в бою 18 января», – говорится на сайте колумбийского МИД.

Как отметили в ведомстве, посольство Колумбии в Польше установила связь с женами погибших наемников, проинформировав их о начале процедуры репатриации тел. Вместе с тем женщины пока не получили доказательств смерти своих мужей, отмечается в сообщении.

Напомним, в ноябре прошлого года сообщалось о гибели в ходе боев на Украине наемника из Канады.

Подполковник Народной милиции Донецкой народной республики Андрей Баевский заявлял, что на Украину под видом наемников прибыли бойцы специальных подразделений из западных стран.