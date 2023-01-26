Рогов предупредил о возможном контрнаступлении ВСУ на Мелитополь и Бердянск весной 2023 Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины могут предпринять попытку контрнаступления на Мелитополь и Бердянск Запорожской области в марте-апреле этого года, считает член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Это те сроки, когда режим Зеленского сможет зализать раны и попытаться сформировать новые корпуса, чтобы кинуть их на убой», – сказал он в беседе с РИА Новости.

По мнению Рогова, планы по контрнаступлению ВСУ будут зависеть от того, где к этому времени будет линия соприкосновения и насколько далеко российские войска смогут пройти вперед и закрепить свои успехи. Член главного совета администрации Запорожской области отметил, что вариант наступления на Мелитополь и Бердянск уже «презентован западной публике, и перед киевским режимом стоит задача как-то воплотить его в жизнь».

Вместе с тем Рогов считает, что ВСУ не обладает ресурсами для широкого наступления. Украинская армия имеет силы для небольших контратак «в режиме пиар-перемоги», однако сейчас на Украине развернута новая волна мобилизации и поставлена задача к концу марта 2023 бросить на фронт не менее 150 тысяч человек, добавил он.

Напомним, накануне временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ расположили группировку в размере до 40 тысяч бойцов в подконтрольной Киеву части региона.