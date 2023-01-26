В России предложили повысить туристический кешбэк молодоженам Фото: Станислав ШАХОВ

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил письмо вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко с предложением ввести повышенный туристический кешбэк для молодоженов.

По информации RT, инициатива выдвинута с целью «поддержки молодых людей, только вступивших в брак и выбравших Россию в качестве места проведения традиционного медового месяца». Орлов попросил вице-премьера оценить целесообразность введения повышенного кешбэка до 50% от суммы тура, но не более 50 тысяч рублей.

По замыслу автора инициативы, молодожены смогут воспользоваться повышенным кешбэком один раз. При этом они должны оформить супружеские отношения не позднее чем за полгода до момента поездки.

Как писал сайт KP.RU, программа туристического кешбэка предполагает возврат 20% от суммы тура по России – эти деньги (но не более 20 тысяч от стоимости путевок) возвращается участникам программы. На осеннем этапе программы в 2022 году помощью государства воспользовалось более 600 тысяч россиян. Общая стоимость путевок достигла 14,3 миллиарда рублей, возврат – более 2,7 миллиарда.