Большинство россиян предпочитают подрабатывать неофициально Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большинство россиян предпочитают подрабатывать неофициально. Об этом рассказали 65% респондентов, принявших участие в новом опросе. 30% намерены оформить для подработки самозанятость, а 5% - регистрируют ИП.

Есть еще одна примечательная деталь: чем старше человек, тем больше он стремиться зарабатывать «по серым схемам», а молодой сотрудник хочет работать официально.

Большинство россиян выбирают самозанятость из-за простоты регистрации (61%) и минимальной отчетности (55%). К тому же, можно совмещать данную форму с работой по найму (48%). А для 22% опрошенных важно низкое налогообложение.

А вот среди минусов данной формы, указывают недостаток или отсутствие социальных гарантий. Часто в ответах встречается озабоченность проблемами с накоплением стажа, пенсионных отчислений и оплаты больничных, пишет «Газета.Ru».

Исследование было проведено сервисом для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» совместно с сервисом для работы с самозанятыми «Подработка».

А тем временем, работодатели стали чаще брать на работу людей старших возрастов. В основном - на массовые позиции, среди которых водители, охранники, сборщики мебели, монтажники, токари, механики, разнорабочие, консьержи, пишет "Российская газета".

Павел Зюков, сооснователь платформы для самозанятых «ЯЗАНЯТ», член совета московского отделения «Опоры России», рассказал в беседе с RT о наиболее прибыльных сферах для самозанятых.

Самозанятым и индивидуальным предпринимателям, которые применяют налог на профессиональный доход (НПД), регулярно отказывают в назначении компенсаций по присмотру за пожилыми и инвалидами, пишет газета "Известия".