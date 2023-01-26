В США узнали о рекордных объемах перевалки российской нефти в море

Россия переваливает в море рекордные объемы нефти Фото: Shutterstock

Россия переваливает в море рекордные объемы нефти Urals, следует из данных отслеживания танкеров.

По информации Bloomberg, в декабре 2022 и январе этого года Россией было перенаправлено в море в общей сложности 19 миллионов баррелей нефти. Рекордные 14 миллионов баррелей черного золота моет быть перевалено в море по итогам января 2023, отмечается в сообщении.

Как уточняет издание, Россия использует для перевалки нефти, вероятно, пять супертанкеров VLCC, находящихся в испанском Сеуте. На сегодняшний день три из них направились в Азию, остальные два ожидают отправки в Испании.

Напомним, 5 декабря 2022 вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти. Как писал сайт KP.RU, ЕС прекращает покупки нефти из России, перевозимой по морю. В порядке исключения Болгария будет получать российскую нефть и нефтепродукты по морю до конца 2024 года.