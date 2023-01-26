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НовостиЗвезды26 января 2023 7:06

Общественники требуют возбудить дело на Семена Слепакова за песню о спецоперации

В "колыбельной песне" артиста могут быть признаки дискредитации российской армии
Роман КИЛЬМЯШКИН
Семен Слепаков. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Семен Слепаков. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Юморист Семен Слепаков может стать фигурантом уголовного дела о публичной дискредитации российских Вооруженных сил. С соответствующим призывом обратился к председателю СК РФ Александру Бастрыкину Фонд защиты национального исторического наследия.

Негодование общественников вызвала "колыбельная песня" артиста, в которой он касается темы жизни в России во время спецоперации.

В частности, инициаторы обращения сочли оскорбительным, что Слепаков "иронизирует над искренними чувствами патриотизма граждан РФ, которые готовы ради своей страны пожертвовать самым ценным и даже собственной жизнью".

Напомним, наказание за публичную дискредитацию армии России закреплено в статье 280.3 УК РФ. В числе возможных санкций – лишение свободы на срок до трех лет.

Семен Слепаков год назад эмигрировал в Израиль. В "колыбельной песне" он высмеял гибель солдат, причем пел от лица матери, потерявшей сына в спецоперации. Россияне усмотрели в этом глумление. Композиция вызвала народный гнев.