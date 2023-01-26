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НовостиПолитика26 января 2023 7:15

Доктор политических наук Гусев объяснил, почему заявлениям Шольца по Украине не стоит верить

Политолог Гусев усомнился в словах Шольца о поставке самолетов на Украину
Елена АКИМОВА
Доктор политических наук Гусев объяснил, почему заявлениям Шольца по Украине не стоит верить

Доктор политических наук Гусев объяснил, почему заявлениям Шольца по Украине не стоит верить

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Доктор политических наук, профессор Александр Гусев объяснил, почему заявлениям канцлера Германии Олафа Шольца по Украине нельзя верить.

Он заявил, что Германия не будет отправлять самолеты и солдат в зону соприкосновения, но эксперт призывает не относиться к этим словам серьезно. Причина в том, что Германия уже не принимает самостоятельные решения.

- Ее нельзя назвать субъектом международного права. Она абсолютно не самостоятельна и не суверенна, - говорит Гусев интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Шольц пытается отстраниться от конфликта на Украине, но выходит это наивно.

- Поставками танков Германия, по сути, стала участником конфликта,- подчеркнул Гусев.

А тем временем, Вашингтон обсуждает возможность поставок Киеву самолетов F-15 и F-16. И если будет необходимо, Германия примет участие в поставках.

Сразу после наступления нового 2023 года США и некоторые их союзники объявили о том, что собираются поставить Украине новые, ранее не поставлявшиеся виды вооружения и военной техники. Что конкретно готовы подбросить в топку вооруженного противостояния с Россией страны НАТО, эксперты рассказали РИАМО.

Украинский политик Виктор Медведчук отметил, что с 2014 года Украина перешла под внешнее управление. В интервью RT он отметил, что миллионы украинцев не согласны с действиями Владимира Зеленского, поэтому необходимо их объединить общими идеями.