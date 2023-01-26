Доктор политических наук Гусев объяснил, почему заявлениям Шольца по Украине не стоит верить Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Доктор политических наук, профессор Александр Гусев объяснил, почему заявлениям канцлера Германии Олафа Шольца по Украине нельзя верить.

Он заявил, что Германия не будет отправлять самолеты и солдат в зону соприкосновения, но эксперт призывает не относиться к этим словам серьезно. Причина в том, что Германия уже не принимает самостоятельные решения.

- Ее нельзя назвать субъектом международного права. Она абсолютно не самостоятельна и не суверенна, - говорит Гусев интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Шольц пытается отстраниться от конфликта на Украине, но выходит это наивно.

- Поставками танков Германия, по сути, стала участником конфликта,- подчеркнул Гусев.

А тем временем, Вашингтон обсуждает возможность поставок Киеву самолетов F-15 и F-16. И если будет необходимо, Германия примет участие в поставках.

Сразу после наступления нового 2023 года США и некоторые их союзники объявили о том, что собираются поставить Украине новые, ранее не поставлявшиеся виды вооружения и военной техники. Что конкретно готовы подбросить в топку вооруженного противостояния с Россией страны НАТО, эксперты рассказали РИАМО.

Украинский политик Виктор Медведчук отметил, что с 2014 года Украина перешла под внешнее управление. В интервью RT он отметил, что миллионы украинцев не согласны с действиями Владимира Зеленского, поэтому необходимо их объединить общими идеями.