Путин поздравил президента и премьер-министра Индии с Днем республики Фото: REUTERS

Глава российского государства Владимир Путин направил президенту и премьер-министру Индии Драупади Мурму и Нарендре Моди поздравление с Днем республики.

«Примите искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня республики. Общеизвестны успехи, достигнутые Индией в экономической, социальной, научно-технической и других сферах. Ваша страна вносит весомый вклад в обеспечение международной безопасности, в решение важных вопросов региональной и глобальной повестки дня», – приводится текст телеграммы на сайте Кремля.

Как отметил российский лидер, Москва придает большое значение стратегическому партнерству с Дели. Путин выразил уверенность на дальнейшее наращивание взаимовыгодного двустороннего сотрудничества на всех направлениях. По словам президента РФ, это отвечает коренным интересам народов России и Индии.

Напомним, в конце прошлого года посол Индии в России Паван Капур анонсировал встречу Путина и Моди в 2023 году.