В АТОР допустили, что цены на путевки в 2023 году снизятся на 10% Фото: Олег ЗОЛОТО

Ассоциации туроператоров России (АТОР) ответили, насколько могут снизиться цены на туристические путевки в 2023 году.

По мнению вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, стоит ожидать снижения цен на путевки в среднем на 8-10%. Снижение станет возможным из-за обсуждаемой в правительстве отмены НДС для туроператоров.

Если предложение Минэкономики и Минфина будет принято и налог обнулят, то подобный шаг положительно скажется на путешественниках, которые выбирают внутренние маршруты.

- Крупные туроператоры будут иметь возможность снизить цены на 8-10%. Но нужно понимать, что таких у нас около сотни из 4 тысяч во всей стране, - сказал Ромашкин NEWS.ru.

Большинство же компаний работают по упрощенной системе налогообложения. Так что их нулевые ставки не коснутся, а значит заложить снижение цен будет невозможно.

Не стоит забывать о росте цен из-за инфляции. За счет общего подорожания увеличивается стоимость на все товары и услуги, в том числе, туристические путевки.