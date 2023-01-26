Польша рассчитывает получить первые танки Abrams из США весной 2023 года

Польша надеется получить бывшие в употреблении американские танки Abrams весной 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава надеется получить первые танки Abrams весной 2023 года. Об этом сообщил журналистам министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, договоренность включает поставку 58 танков. При этом сначала "это будут танки старшего поколения, бывшие в употреблении", уточнил глава польского оборонного ведомства.

Прибытия новых современных моделей Варшава ожидает не раньше, чем в конце 2024 года, уточнил Блащак.

Напомним, американские танки Abrams, скорее всего, не прибудут на Украину в ближайшее время. Журналисты утверждают, что указанная военная техника на поступит в страну еще более года. Среди причин названа необходимость заключения американскими властями соответствующих контрактов с производителями.

Как писал сайт KP.RU, в начале января 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине подвигают ближе окончание конфликта, так как усиливают переговорные позиции Киева на поле боя.

Он сообщил, что трудно прогнозировать окончание конфликта в Украине, однако так или иначе столкновения заканчиваются переговорами.