Политолог Асафов заявил, что западные танки могут не потребоваться Украине Фото: Александр КОЦ

Политолог Александр Асафов ответил, почему западные танки могут не потребоваться Украине. Пока Вашингтон и Европа «кормит завтраками» Незалежную, та послушно исполняет роль для своих хозяев.

По мнению эксперта, партнеры не особо спешат с поставкой техники. И немецкие Leopard 2 прибудут в Киев не раньше, чем через три месяца, а американские Abrams - скорее всего через год.

- Американцы умеют мотивировать Украину обещаниями достаточно давно. Но сроки называются неоптимистичные. Как будет на самом деле — большой вопрос. Возможно, к дате прибытия этого вооружения оно уже не пригодится, — прокомментировал Асафов Пятому каналу.

Американцы заинтересованы в затягивании ситуации, поэтому постепенно передают технику, подписывают Киев, чтобы конфликт не прекращался.

Все это прекратит и без того «практически несуществующие» отношения Москвы и Вашингтона.

Германия тоже вынуждена поставлять оружие из-за усиливающегося давления. В частности, Польша обещает Берлину международную изоляцию. А еще поставки киевскому режиму имеющиеся у Варшавы немецкие танки.

Обещанные Украине немецкие танки Leopard 2 могут стрелять снарядами с урановым сердечником. Если Запад поставит их, Россия расценит это как поощрение ядерных провокаций и использование грязных бомб, сообщает "360".

Украинский политик Виктор Медведчук заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут боевые действия за интересы западных стран, передает Москва 24.