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НовостиПолитика26 января 2023 8:02

Политолог Асафов заявил, что западные танки могут не потребоваться Украине

Он допустил, что к моменту поставки техники спецоперация может принять иной характер
Елена АКИМОВА
Политолог Асафов заявил, что западные танки могут не потребоваться Украине

Политолог Асафов заявил, что западные танки могут не потребоваться Украине

Фото: Александр КОЦ

Политолог Александр Асафов ответил, почему западные танки могут не потребоваться Украине. Пока Вашингтон и Европа «кормит завтраками» Незалежную, та послушно исполняет роль для своих хозяев.

По мнению эксперта, партнеры не особо спешат с поставкой техники. И немецкие Leopard 2 прибудут в Киев не раньше, чем через три месяца, а американские Abrams - скорее всего через год.

- Американцы умеют мотивировать Украину обещаниями достаточно давно. Но сроки называются неоптимистичные. Как будет на самом деле — большой вопрос. Возможно, к дате прибытия этого вооружения оно уже не пригодится, — прокомментировал Асафов Пятому каналу.

Американцы заинтересованы в затягивании ситуации, поэтому постепенно передают технику, подписывают Киев, чтобы конфликт не прекращался.

Все это прекратит и без того «практически несуществующие» отношения Москвы и Вашингтона.

Германия тоже вынуждена поставлять оружие из-за усиливающегося давления. В частности, Польша обещает Берлину международную изоляцию. А еще поставки киевскому режиму имеющиеся у Варшавы немецкие танки.

Обещанные Украине немецкие танки Leopard 2 могут стрелять снарядами с урановым сердечником. Если Запад поставит их, Россия расценит это как поощрение ядерных провокаций и использование грязных бомб, сообщает "360".

Украинский политик Виктор Медведчук заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут боевые действия за интересы западных стран, передает Москва 24.