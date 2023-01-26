Дипломат Гаврилов считает, что Запад выходит на новый уровень противостояния, поставляя танки Украине Фото: REUTERS

Запад переходит на новый уровень противостояния России с НАТО, начиная поставки ВСУ танков Leopard 2 и Abrams, об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"... Ранее мы… на переговорном треке занимались вопросами легкого стрелкового оружия… Были разработаны документы, но в настоящее время они фактически все отставлены в сторону. Просто Запад их не соблюдает и… переходит на новый уровень", - сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос ведущего, являются ли поставки ВСУ танков Abrams и Leopard 2 переходом на новый этап противостояния РФ с НАТО.

Ранее Гаврилов предупредил Киев о последствиях использования боеприпасов с ураном. Это будет расцениваться как применение против России грязно-ядерных бомб, отметил он.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

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