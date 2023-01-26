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НовостиПолитика26 января 2023 8:12

Дипломат Гаврилов считает, что Запад выходит на новый уровень противостояния, поставляя танки Украине

Речь идет о танках Leopard 2 и Abrams
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Дипломат Гаврилов считает, что Запад выходит на новый уровень противостояния, поставляя танки Украине

Дипломат Гаврилов считает, что Запад выходит на новый уровень противостояния, поставляя танки Украине

Фото: REUTERS

Запад переходит на новый уровень противостояния России с НАТО, начиная поставки ВСУ танков Leopard 2 и Abrams, об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"... Ранее мы… на переговорном треке занимались вопросами легкого стрелкового оружия… Были разработаны документы, но в настоящее время они фактически все отставлены в сторону. Просто Запад их не соблюдает и… переходит на новый уровень", - сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос ведущего, являются ли поставки ВСУ танков Abrams и Leopard 2 переходом на новый этап противостояния РФ с НАТО.

Ранее Гаврилов предупредил Киев о последствиях использования боеприпасов с ураном. Это будет расцениваться как применение против России грязно-ядерных бомб, отметил он.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 января 2023 года публикует сайт KP.RU.