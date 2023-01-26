Узбекистан планирует начать импорт газа из России с 1 марта 2023 Фото: REUTERS

Узбекистан планирует начать импорт газа из России с марта этого года, сообщили в Министерстве энергетики республики.

«Планируем уже с 1 марта 2023 года наладить импорт природного газа из России в Узбекистан», – передает «Интерфакс» сообщение ведомства.

Как уточнили в министерстве, сейчас рабочая группа изучает состояние и технические возможности газотранспортной инфраструктуры для поставок газа. Между тем вице-спикер законодательной палаты Узбекистана Алишер Кадиров в своем Telegram-канале сообщил, что страна прорабатывает многостороннее соглашение по импорту газа из России.

Как писал сайт KP.RU, в прошлом году российский лидер Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Москве обсудили создание «Тройственного газового союза» с Узбекистаном.

Позже сообщалось, что Узбекистан отказался от «Тройственного газового союза» с Россией и Казахстаном. Однако как рассказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, Узбекистан все-таки заинтересован в проекте по созданию газового союза, а Россия готова увеличить поставки газа в республику.