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НовостиПолитика26 января 2023 8:26

Италия не поставит Украине артиллерию и наземные средства в рамках шестого пакета помощи

Об этом сообщил министр обороны страны Гвидо Крозетто
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Италия не поставит Украине артиллерию и наземные средства в рамках шестого пакета помощи

Италия не поставит Украине артиллерию и наземные средства в рамках шестого пакета помощи

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Италия в рамках шестого пакета военной помощи не предоставит Украине наземных средств и артиллерийских систем, сообщил министр обороны страны Гвидо Крозетто.

"Я не могу говорить о содержании декретов, которые были приняты прежним правительством. В том (декрете - прим. ред.), что будет принят этим, не предусмотрено артиллерийское вооружение", - уточнил он в интервью газете la Stampa.

Также министр добавил, что в Киеве продолжают просить средства противовоздушной и противоракетной обороны. Говоря о том, что будет входить в очередной пакет, Крозетто уточнил, что о нем будет своевременно проинформирован парламент.

Ранее в Германии заявили, что танки Leopard 2 поставят Киеву не позже, чем через 3-4 месяца.

Также ранее в Госдуме объяснили, почему Германия готова поставлять танки Киеву только после США.