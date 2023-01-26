Италия не поставит Украине артиллерию и наземные средства в рамках шестого пакета помощи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Италия в рамках шестого пакета военной помощи не предоставит Украине наземных средств и артиллерийских систем, сообщил министр обороны страны Гвидо Крозетто.

"Я не могу говорить о содержании декретов, которые были приняты прежним правительством. В том (декрете - прим. ред.), что будет принят этим, не предусмотрено артиллерийское вооружение", - уточнил он в интервью газете la Stampa.

Также министр добавил, что в Киеве продолжают просить средства противовоздушной и противоракетной обороны. Говоря о том, что будет входить в очередной пакет, Крозетто уточнил, что о нем будет своевременно проинформирован парламент.

Ранее в Германии заявили, что танки Leopard 2 поставят Киеву не позже, чем через 3-4 месяца.

Также ранее в Госдуме объяснили, почему Германия готова поставлять танки Киеву только после США.