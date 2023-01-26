"Яндекс" подтвердил утечку старых исходных кодов своих сервисов

Служба безопасности Яндекса обнаружила в интернете фрагменты старого кода из внутреннего репозитория Фото: REUTERS

"Яндекс" подтвердил утечку старых исходных кодов некоторых проектов из внутреннего репозитория компании. Об этом пишет издание Хабр со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным издания, в июле 2022 года хакеры выложили архив данных в открытый доступ исходные коды проектов компании, кроме правил антиспама.

"Никакого взлома Яндекса не было. Служба безопасности Яндекса обнаружила в открытом доступе фрагменты кода из внутреннего репозитория. Однако их содержимое отличается от текущей версии репозитория, которая используется в сервисах Яндекса" - утверждает пресс-служба.

В Яндексе отметили, что специалисты проводят внутреннее расследование.

Хабр напоминает, что 26 января 2023 в интернете появились исходные коды и сопутствующие им данные множества сервисов и программ "Яндекс". Публикация содержит отдельные архивы (.tar.bz2), по названиям которых можно определить соответствующие сервисы "Яндекса". Общий объём архивов в сжатом виде составил более 44,7 ГБ.

Ранее хакеры взломали сайт ФБР США и завладели личными данными нескольких тысяч сотрудников Федерального бюро расследований. Хакеры утверждают, что американские пользователи социальных сетей приветствуют быстро распространяющуюся в интернете новость о взломе системы ФБР. В Telegram-канале хакерской группировки также опубликовано видео входа в систему ФБР.

Репозиторий – это один из инструментов для разработки внутри большинства компаний, который доступен их разработчикам. Репозитории нужны для работы с кодом и не предназначены для хранения персональных данных пользователей.