В Киеве прогремел взрыв 26 января 2023 года Фото: REUTERS

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил сегодня, 26 января, о взрыве в украинской столице.

"Взрыв в Киеве! Будьте в укрытиях", - написал Кличко в своем Telegram-канале.

Также сегодня украинские издания сообщали о взрывах в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Винницкой и Одесской областях Украины. Перед этим на всей территории страны объявили воздушную тревогу, на данный момент ее не отменили.

Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, согласно оценкам российских властей, стоят спецслужбы Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 января 2023 года публикует сайт KP.RU.