Заболеваемость коронавирусом в России растет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В России по состоянию на четверг, 26 января 2023 года, выявлено 7077 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель за месяц – с 23 декабря 2022 года. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Уточняется, что всего за сутки было госпитализировано 973 человека, что на 8,2% больше по сравнению с минувшей средой. Выздоровели 5270 человек, а еще 40 инфицированных граждан скончались.

Напомним, Роспотребнадзор отмечает активизацию эпидемического процесса по коронавирусу в России. В ведомстве отметили, что за третью неделю 2023 года зафиксировано 38 тысяч положительных тестов на коронавирусную инфекцию, что на 22% больше, чем неделей ранее.

Ранее сайт KP.RU писал, что вариант коронавируса "Кракен" только появился в России, но уже успел наделать много шума. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, она допускает, что иммунной защиты от "Кракена" может не хватить. При этом эксперты полагают, что с появлением "Кракена" общая ситуация по эволюции коронавируса и по самому COVID-19 существенно не поменялась.