Дипломат Гаврилов считает, что танки Abrams и Leopard уступают по характеристикам российским Т-80 Фото: REUTERS

Танки Abrams и Leopard, которые западные страны поставляют Украине, хуже по характеристикам российских Т-80, считает глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Танки - такие же обычные коробки, снаряженные оружием. Abrams и Leopard мало чем отличаются, они даже хуже, чем российские Т-80, военным это известно", - заявил Гаврилов в эфире "России 24".

Также дипломат отметил, что Запад выходит на новый уровень противостояния, поставляя танки Украине.

Ранее Константин Гаврилов предупредил Киев о последствиях использования боеприпасов с ураном. Это будет расцениваться как применение против России грязно-ядерных бомб, отметил он.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 января 2023 года публикует сайт KP.RU.