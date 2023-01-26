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НовостиПолитика26 января 2023 9:04

Кремль ответил на заявление Зеленского о невозможности переговоров с Путиным

Песков заявил, что Зеленский давно перестал быть возможным собеседником для Путина
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Песков заявил, что Зеленский давно перестал быть возможным собеседником для Путина

Песков заявил, что Зеленский давно перестал быть возможным собеседником для Путина

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Украины Владимир Зеленский готовился к боевым действиям и сам давно перестал быть возможным собеседником для российского лидера Владимира Путина, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы знаем, с какими обещаниями Зеленский избирался президентом – их нетрудно вспомнить самим и напомнить тем избирателям, которые за него голосовали на Украине. Он не решил проблему Донбасса, он не выполнил Минские договоренности и не собирался их выполнять, он готовился к войне. Скажем так, он сам давно перестал быть возможным оппонентом для президента Путина», – сказал он журналистам.

Напомним, Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что не заинтересован в мирных переговорах с главой российского государства.

Как писал сайт KP.RU, 19 января 2023 на Всемирном экономическом форуме в Давосе украинский президент усомнился в существовании Путина.