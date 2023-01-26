Кремль ответил на заявление Зеленского о невозможности переговоров с Путиным

Песков заявил, что Зеленский давно перестал быть возможным собеседником для Путина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Украины Владимир Зеленский готовился к боевым действиям и сам давно перестал быть возможным собеседником для российского лидера Владимира Путина, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы знаем, с какими обещаниями Зеленский избирался президентом – их нетрудно вспомнить самим и напомнить тем избирателям, которые за него голосовали на Украине. Он не решил проблему Донбасса, он не выполнил Минские договоренности и не собирался их выполнять, он готовился к войне. Скажем так, он сам давно перестал быть возможным оппонентом для президента Путина», – сказал он журналистам.

Напомним, Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что не заинтересован в мирных переговорах с главой российского государства.

Как писал сайт KP.RU, 19 января 2023 на Всемирном экономическом форуме в Давосе украинский президент усомнился в существовании Путина.