Politico: Запад наращивает поставки Украине постепенно, чтобы не вызвать мощный ответ России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Запада намеренно наращивают военные поставки Украине постепенно, чтобы не вызвать "большую" ответную реакцию России, написало издание Politico.

Как сообщает газета со ссылкой на высокопоставленного дипломата одной из европейских стран, после начала кризиса на Украине в начале 2022 года западными союзниками была согласована "неписаная политика" не предоставлять Украине сразу полный пакет вооружений из-за риска "вызвать мощную реакцию со стороны России".

Ранее в Германии заявили, что танки Leopard 2 поставят Киеву не позже, чем через 3-4 месяца.

Также ранее в Госдуме объяснили, почему Германия готова поставлять танки Киеву только после США.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 января 2023 года публикует сайт KP.RU.