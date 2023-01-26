Кремль не рассматривает изменение статуса спецоперации на Украине
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Вопрос об изменении статуса специальной военной операции на Украине Кремлем не рассматривается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«У нас на повестке дня нет такой темы», – сказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет предложил изменить статус спецоперации на Украине в связи с поставками Киеву танков Соединенными Штатами и Германией. Какой именно статус следует дать спецоперации, парламентарий не уточнил.
Напомним, ранее власти США приняли решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. Американский лидер Джозеф Байден отметил, что в пакет также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей.
Незадолго до этогго канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ направит Киеву 14 танков Leopard 2. Берлин разрешит союзникам реэкспорт этих машин на Украину.