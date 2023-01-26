Dziennik gazeta prawna: Польша по частям направила Украине несколько истребителей МиГ-29 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша по частям направила Украине несколько истребителей МиГ-29, сообщает издание Dziennik gazeta prawna.

"Еще весной 2022 года Польша по частям после большого спора о том, нужно ли и как передавать самолеты, поставила украинцам некоторое количество МиГ-29. Только способом… комбинированным", - уточняется в сообщении.

"Фюзеляж или крылья - это ведь тоже является запасными частями", - цитирует издание источника в польском кабмине.

Ранее в Германии заявили, что танки Leopard 2 поставят Киеву не позже, чем через 3-4 месяца.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 января 2023 года публикует сайт KP.RU.