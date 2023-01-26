Депутат ведущей фракции ЕП Вебер заявил о необходимости перехода Евросоюза на военную экономику

Депутат Европейской народной партии также поддержал идею создать общеевропейскую армию Фото: REUTERS

Глава ведущей фракции Европарламента, Европейской народной партии (ЕНП), Манфред Вебер призвал ЕС перейти к военной экономике на фоне поставок боевой техники и военной помощи Украине. Такое заявление он сделал в интервью газете Berliner Morgenpost.

"Если посмотреть, какие у нас присутствуют потребности в оружии и боеприпасах, становится очевидно, что ЕС необходима своего рода военная экономика", - сказал он.

По его словам, страны-члены союза на данный момент не могут быстро обеспечить необходимым вооружением свои резервы и поставки в Украину. Помимо этого, участникам ЕС важно еще брать в расчет новые решения по военной стратегии с учетом российских действий, отмечает депутат.

Вебер также подчеркнул, что поддерживает идею создать общеевропейскую армию. По его словам, настал момент Европе "совместно принять на себя ответственность за Украину и за весь мир".

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц призвал Европу защищать свои ценности и и при этом не допустить разделения мира на блоки. Во второй части статьи он подчеркивает, что "российский реваншистский империализм должен быть остановлен", выделяя сопричастность президента России Владимира Путина к происходящим геополитическим событиям в период его правления.

"Россия нарушила даже самые основные принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН: отказ от применения силы как средства международной политики и обязательство уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность всех страны. Действуя как имперская держава, Россия теперь стремится силой перекроить границы и снова разделить мир на блоки и сферы влияния", - пишет Шольц.