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НовостиВ мире26 января 2023 9:16

Депутат ведущей фракции ЕП Вебер заявил о необходимости перехода Евросоюза на военную экономику

Депутат Европейской народной партии также поддержал идею создать общеевропейскую армию
Владимир РОМАНЕНКО
Депутат Европейской народной партии также поддержал идею создать общеевропейскую армию

Депутат Европейской народной партии также поддержал идею создать общеевропейскую армию

Фото: REUTERS

Глава ведущей фракции Европарламента, Европейской народной партии (ЕНП), Манфред Вебер призвал ЕС перейти к военной экономике на фоне поставок боевой техники и военной помощи Украине. Такое заявление он сделал в интервью газете Berliner Morgenpost.

"Если посмотреть, какие у нас присутствуют потребности в оружии и боеприпасах, становится очевидно, что ЕС необходима своего рода военная экономика", - сказал он.

По его словам, страны-члены союза на данный момент не могут быстро обеспечить необходимым вооружением свои резервы и поставки в Украину. Помимо этого, участникам ЕС важно еще брать в расчет новые решения по военной стратегии с учетом российских действий, отмечает депутат.

Вебер также подчеркнул, что поддерживает идею создать общеевропейскую армию. По его словам, настал момент Европе "совместно принять на себя ответственность за Украину и за весь мир".

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц призвал Европу защищать свои ценности и и при этом не допустить разделения мира на блоки. Во второй части статьи он подчеркивает, что "российский реваншистский империализм должен быть остановлен", выделяя сопричастность президента России Владимира Путина к происходящим геополитическим событиям в период его правления.

"Россия нарушила даже самые основные принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН: отказ от применения силы как средства международной политики и обязательство уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность всех страны. Действуя как имперская держава, Россия теперь стремится силой перекроить границы и снова разделить мир на блоки и сферы влияния", - пишет Шольц.