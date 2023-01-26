Шольц заявил, что не допустит эскалации между Россией и НАТО

Rанцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в бундестаге 25 января 2023 года заявил, что ФРГ будет придерживаться принципа недопустимости эскалации между Россией и НАТО с учетом поставок танков Украине.

"Мы будем делать все необходимое и возможное для поддержки Украины, но в то же время избегать эскалации между Россией и НАТО. И этот принцип мы будем и дальше всегда учитывать", - сказал он.

Напомним, власти Германии направят Украине 14 танков Leopard 2, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Танки производства будут направлены Вооруженным силам Украины из запасов Бундесвера. Кроме того, Берлин разрешит союзникам реэкспорт машин Leopard Украине.

Ранее стало известно, что Шольц принял решение по поставкам. Речь шла как минимум об одной роте танков Leopard 2A6. Берлин также планирует одобрить отправку танков другими странами, как например Польшей.