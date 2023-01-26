На Украине заявили о взрыве на Киевской ГАЭС Фото: REUTERS

На Киевской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) произошел взрыв, сообщают украинские СМИ.

В Telegram-каналах изданий «Страна.ua» и Klymenko Time опубликованы видео, на которых запечатлены густые клубы дыма. Сообщается, что, вероятно, взрыв прогремел на Киевской ГАЭС.

Между тем мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале написал, что взрывы были слышны в Днепровском районе украинской столицы.

Напомним, в четверг, 26 января, на Украине в нескольких областях прогремели взрывы. По информации «Страна.ua», взрывы были слышны в Киевской и Днепропетровской областях. Также звуки взрывов прогремели в Виннице и Одессе.

В свою очередь Klymenko time пишет, что взрывы произошли в Николаевской области. Между тем в Николаеве, Кривом Роге и Одессе остановили электротранспорт. В «Одесгорэлектротрансе» объяснили, что движение трамваев и троллейбусов приостановлено из-за угрозы ракетного удара.