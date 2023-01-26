Депутат бундестага Дагделен считает решение отправить танки Украине “исторически неверным” Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение Германии направить танки Leopard на Украину и разрешить другим государствам делать то же самое стало "исторически неверным", заявила депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен, член парламентского совета НАТО.

“Решение послать боевые танки Украине является исторически неверным решением. И оно стало возможным под давлением США на Германию", - сказала она.

При этом, как показывают социологические опросы, отметила парламентарий, большинство немцев выступают против этого решения.

Ранее в Германии заявили, что танки Leopard 2 поставят Киеву не позже, чем через 3-4 месяца.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 января 2023 года публикует сайт KP.RU.