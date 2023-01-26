В Мюнхене гражданин Германии задержан по подозрению в контактах с российскими спецслужбами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция Германии задержала в аэропорту Мюнхена гражданина ФРГ, которого подозревают в контактах со спецслужбами России, сообщает Генеральная прокуратура страны.

Как уточняется на сайте ведомства, задержанный был сообщником сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии, арестованного в прошлом году по подозрению в государственной измене. По информации Генпрокуратуры ФРГ, силовик передал ему секретные данные, которые тот якобы доставил в Россию и предоставил местным спецслужбам.

В Генпрокуратуре сообщили, задержанный ранее сотрудник Федеральной разведывательной службы работал в аналитическом отделе и имел доступ к информации, которой делились спецслужбы других западных стран.

Напомним, в конце прошлого года сотрудники отряда специального назначения Министерства внутренних дел Австрии «Кобра» провели операцию по задержанию 39-летнего гражданина Греции, которого подозревают в шпионаже в пользу России.

До этого суд в Германии приговорил к условному сроку отставного военного ФРГ за шпионаж в пользу России.

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