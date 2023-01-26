Зеленский признал продвижение российских войск на востоке Фото: REUTERS

Вооруженные силы России продвигаются на востоке и обились успехов в боевых действиях в Донбассе, заявил президент Украине Владимир Зеленский.

«На востоке они продвигаются», – сказал украинский лидер в интервью телеканалу Sky News, заявив, что это далось российским войскам ценой больших потерь.

Напомним, накануне представитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Череватов признал потерю украинской армией Соледара и переход города под контроль российских войск.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что российские силы близки к оперативному окружению города Артемовск в ДНР.

Тем временем Вооруженные силы России вошли Угледар, на окраине города развернулись бои. В боях применяется тактика сковывания, которая зарекомендовала себя в Соледаре и Артемовске.

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