Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика26 января 2023 9:56

Зеленский признал продвижение российских войск на востоке

По словам политика, это успехи ВС России даются им ценой больших потерь
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Зеленский признал продвижение российских войск на востоке

Зеленский признал продвижение российских войск на востоке

Фото: REUTERS

Вооруженные силы России продвигаются на востоке и обились успехов в боевых действиях в Донбассе, заявил президент Украине Владимир Зеленский.

«На востоке они продвигаются», – сказал украинский лидер в интервью телеканалу Sky News, заявив, что это далось российским войскам ценой больших потерь.

Напомним, накануне представитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Череватов признал потерю украинской армией Соледара и переход города под контроль российских войск.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что российские силы близки к оперативному окружению города Артемовск в ДНР.

Тем временем Вооруженные силы России вошли Угледар, на окраине города развернулись бои. В боях применяется тактика сковывания, которая зарекомендовала себя в Соледаре и Артемовске.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Элитные войска ВСУ переходят на сторону России (подробнее)