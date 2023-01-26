На Украине обесточили несколько участков железной дороги после сообщений о взрывах

На Украине задерживаются поезда из-за перебоев с электроэнергией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проблемы с электроснабжением привели к тому, что несколько участков железной дороги на Украине оказались обесточенными. Об этом сообщила пресс-служба компании "Укржелдорога" в четверг, 26 января 2023 года.

Железнодорожники добавили, что задержка двух поездов превысит 30 минут. Так, поезд Ивано-Франковск – Киев отстает от расписания более, чем на час, а поезд Киев - Львов - на 46 минут.

Как ранее писал сайт KP.RU, утром в четверг по всей Украине объявлена воздушная тревога. Журналисты сообщают о взрывах в нескольких городах, в том числе Киеве, Одессе и Виннице. Данные о взрыве в украинской столице подтвердил мэр Виталий Кличко.

Напомним, местные власти в Одесской области сообщили о том, что в регионе повреждены сразу два объекта критической инфраструктуры. Подробности происшествия не приводятся.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Элитные войска ВСУ переходят на сторону России (подробнее)