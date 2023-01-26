В Минобороны Польши заявили о готовности передать Украине танки Leopard в течение нескольких недель

Польша готова передать Украине танки Leopard в течение нескольких недель Фото: ru.wikipedia.org

Власти Польши готовы передать танки Leopard Украине в течение нескольких недель, заявил заместитель главы Министерства национальной обороны страны Войцех Скуркевич.

«Как только они пройдут обучение, мы будем готовы передать эту технику украинской стороне. Я уверен, что это перспектива нескольких недель», – сказал замминистра в эфире Radio Plus.

Как напомнил Скуркевич, Варшава готова поставить Киеву 14 танков Leopard 2.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда пообещал лидеру Украины Владимиру Зеленскому передать роту танков Leopard в соответствии соглашений международной коалиции.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что власти Германии направят Украине 14 танков Leopard 2. В свою очередь министр обороны Германиии Борис Писториус рассказал журналистам, что танки Leopard 2 поставят Киеву не позже, чем через 3-4 месяца.

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