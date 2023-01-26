Невролог рассказала о влиянии энергетических напитков на здоровье Фото: Shutterstock

Доктор наук, профессор Сеченовского университета, врач-невролог клинико-диагностического центра «К9» Наталья Шиндряева в беседе с Газетой.Ru рассказала о вреде энергетических напитков.

Как пояснила специалист энергетические напитки, содержат стимулирующие компоненты, однако такая стимуляция не длительна и приводит к истощению организма. Шиндряева считает, что выпить энергетик можно в исключительных случаях, например при необходимости выполнения срочной задачи, однако, по ее словам, лучше от этого отказаться.

«Энергетические напитки противопоказаны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и беременным. Даже разовое применение может спровоцировать аритмию, мигрень, инфаркт миокарда», - сказала эксперт, уточнив, что энергетик, как и препарат от бессонницы, способен вызвать привыкание.

Кроме того, Шиндряева сообщила, что кроме кофеина, таурина, а также других «бодрящих» ингредиентов в энергетики содержится суточная доза сахара, что может стать причиной ожирения.

Ранее врач общей практики терапевт Лариса Алексеева в беседе с RT отметила, что в составе энергетических напитков присутствуют различные добавки и красители, которые могут ухудшить состояние человека, вызвав аллергическую реакцию, в том числе бронхоспазм.

Врач-диетолог Ольга Кораблева, как писали «Известия», предупредила, что регулярное употребление энергетиков может вызвать проблемы с нервной системой.