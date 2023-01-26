СМИ раскрыли истинную причину массовых увольнений киевских чиновников

Advance: внезапная чистка чиновников на Украине проведена для удовлетворения спонсоров Киева Фото: REUTERS

Скандальная и внезапная коррупционная чистка чиновников, проведенная президентом Украины Владимиром Зеленским, была сделана для того, чтобы удовлетворить иностранных спонсоров Киева, об этом сообщил обозреватель хорватского издания Advance.

«Понятно, что Украина — государство, пребывающее в глубоком кризисе и борющееся за выживание, а значит, многое ей можно навязать извне», - говорится в статье.

Он подчеркнул, что иными словами, Украина вынуждена делать все, что от нее требуют, чтобы помощь продолжала приходить.

В статье указали, что после того, как «посыпались головы», Запад немедленно объявил о поставках танков на Украину.

Обозреватель предположил, что чистка была заранее спланирована и что список людей, которые «должны уйти», составили за пределами Украины.

Как писал сайт KP.RU, 24 января 2023 года подал в отставку заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Иван Лукеря.

24 января был уволен заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко после отпуска в Испании.

Отмечалось, что Симоненко попросили написать заявление об отставке, так как он уехал этой зимой на отдых в Испанию на десять дней, несмотря на введенный запрет отдыхать за пределами республики.

24 января об отставке заместитель главы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко, а также опубликовал свою фотографию с заявлением об увольнении по собственному желанию.

Также подал в отставку заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов после скандала с закупками для украинской армии.

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