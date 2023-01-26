В Минобороны ФРГ заявили, что обучение солдат ВСУ обращению с Marder начнется в ближайшие дни

Экс-глава Минобороны ФРГ Ламбрехт заявляла, что Украина получит 40 боевых машин Marder до конца первого квартала 2023 года Фото: REUTERS

Обучение служащих ВС Украины обращению с боевыми машинами пехоты (БМП) Marder пройдет в ближайшие дни. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.

В издании также напомнили, что БМП Marder Берлин обещал поставить еще при предшественнице Писториуса на посту главы военного ведомства ФРГ Кристине Ламбрехт. В январе она заверила, что Германия поставит Украине обещанные 40 боевых машин пехоты Marder до конца первого квартала 2023 года.

Напомним, власти Германии направят Украине 14 танков Leopard 2, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Танки производства будут направлены Вооруженным силам Украины из запасов Бундесвера. Кроме того, Берлин разрешит союзникам реэкспорт машин Leopard Украине.

Ранее стало известно, что Шольц принял решение по поставкам. Речь шла как минимум об одной роте танков Leopard 2A6. Берлин также планирует одобрить отправку танков другими странами, как например Польшей.

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