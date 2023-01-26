Corriere della Sera: Италия направит Украине беспилотники израильской разработки и установку ПВО Samp/T Фото: REUTERS

Италия в рамках очередного, шестого пакета военной помощи направит Украине беспилотники израильской разработки и одну систему ПВО Samp/T с 20 боеприпасами, сообщило издание Corriere della Sera со ссылкой на собственные источники в спецслужбах.

"Правительство приняло решение направить (ВСУ - прим. ред.)... одну систему зенитно-ракетного комплекса Samp/T, оснащенную около 20 ракетами, тяжелые артиллерийские орудия, транспортные средства и генераторные установки", - уточняется в публикации.

Ранее сообщалось, что Италия в рамках шестого пакета военной помощи не предоставит Украине наземных средств и артиллерийских систем, сообщил министр обороны страны Гвидо Крозетто.

Также ранее в Германии заявили, что танки Leopard 2 поставят Киеву не позже, чем через 3-4 месяца.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 января 2023 года публикует сайт KP.RU.

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