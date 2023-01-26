Глава Минобороны Германии заявил, что танки Leopard 2 поставят Украине до конца марта 2023 года

Глава Минобороны ФРГ Писториус подтвердил, что Украина получит боевую технику до конца первого квартала 2023 года Фото: REUTERS

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что запланированные Германией танки Leopard 2 для Украины поступят на вооружение ВСУ до конца марта 2023 года. Его слова приводит новостной портал FOCUS online.

Министр обороны отметил, что танки будут отправлены в конце первого квартала. По словам Писториуса, что Украина получит военную технику своевременно.

Вместе с тем Писториус заверил, что обучение служащих ВС Украины обращению с боевыми машинами пехоты (БМП) Marder пройдет в ближайшие дни. Германия поставит Украине обещанные 40 боевых машин пехоты Marder до конца первого квартала 2023 года.

Напомним, власти Германии направят Украине 14 танков Leopard 2, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Танки производства будут направлены Вооруженным силам Украины из запасов Бундесвера. Кроме того, Берлин разрешит союзникам реэкспорт машин Leopard Украине.

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