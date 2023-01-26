Министр обороны Германии допустил, что танки Leopard поставят на Украину в конце марта 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны ФРГ Борис Писториус допустил, что поставки танков Leopard Украине могут быть осуществлены в конце марта 2023 года.

«Я думаю, мы доставим наши Leopard, может быть, в конце марта», - сказал Писториус во время общения с прессой в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Welt.

Как писал сайт KP.RU, 12 января 2023 года официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с готовящимися Западом новыми поставками вооружений Украине напомнила, что это оружие является законной целью для РФ.

Она отметила, что американское и другое западное оружие на Украине, также обслуживающий его иностранный военный персонал - законные цели для ударов российский вооруженных сил.

Он подчеркнула, что если на Западе делают вид, что им об этом не известно, это их проблема.