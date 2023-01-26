Госсовет Татарстана утвердил переименование должности президента

Госсовет Татарстана принял законопроект о переименовании должности президента республики Фото: Алина НИЗАМОВА

Государственный совет Татарстана в окончательном чтении принял законопроект о переименовании должности президента республики. Как сообщает сайт "КП-Казань", согласно проекту закона, титул будет именоваться раис (глава).

Изначально депутаты планировали использовать переходной период, в который до новых выборов Рустам Минниханов сохранит титул президента республики, однако в конечном итоге от такого варианта отказались - изменения осуществят после вступления закона в силу.

Инициатива направлена на приведение Конституции республики в соответствие российскому законодательству, согласно которому главам регионов не разрешается носить титул президента.

Отметим, что раисами в арабских странах именуют президентов государств.

Напомним, Татарстан остается единственным регионом Российской Федерации, где сохранилась должность президента.

Как ранее писал сайт KP.RU, еще 22 декабря в Госсовете Татарстана приняли решение доработать пакет поправок в Конституцию республики, уточнив, что в проекте закона не была отражена возможность наименования должности руководителя республики с учетом исторических, а также национальных особенностей.