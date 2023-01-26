Инвестиции в обновление тюменской птицефабрики «Пышминская» превысили миллиард рублей

Фото: gubernator.admtyumen.ru

Губернатор региона Александр Моор оценил результаты реализации второго этапа инвестиционного проекта в ходе рабочей поездки. Председатель совета директоров ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» Василий Шевчик рассказал главе области, что птицефабрика занимается производством пищевого куриного яйца. Семьдесят процентов продукции современного высокотехнологичного предприятия реализуется в Тюменской области и северных автономных округа.

Александр Моор напомнил, что решение о модернизации птицефабрики было принято в 2015 году при поддержке регионального правительства. На первом этапе общий объем инвестиций в строительство производственных помещений и приобретение современного оборудования превысил 1 миллиард рублей.

В минувшем году предприятие приступило к реализации второго этапа инвестиционного проекта по реконструкции основного производства. Взамен двадцати устаревших ветхих птичников построено 2 новых на 117 тысяч голов каждый. Также на птицефабрике установили современное оборудование по обработке яйца мощностью 120 тысяч штук в час.

Помимо еще одного автоматизированного птичника в наступившем году планируется построить новый цех термической обработки комбикормов. Это позволит повысить уровень биологической безопасности на предприятии.

«Цель модернизации – довести производство яйца до 450 миллионов штук в год», – заявил Василий Шевчик.

Александр Моор поддержал стремление инвестора к дальнейшей модернизации предприятия.

«В результате создания современного высокоэффективного производства появится возможность управлять себестоимостью яйца, повышая конкурентоспособность продукции на рынке. С учетом высокой производительности труда заработная плата специалистов будет расти. Это станет хорошим примером для других предприятий, а самое главное – и для других тюменских инвесторов», – отметил глава региона.