Правительство Швеции выделило 2,13 млн долларов на обеспечение ядерной безопасности Украины

Шведский дипломат Форсель заявил, что Швеция сделает все для поддержки качества ядерной безопасности Украины Фото: REUTERS

Правительство Швеции выделило 20 млн крон, в переводе на доллары 2,13 млн, на укрепление ядерной безопасности в Украине. Об этом пишет агентство ТТ со слов министра по международному сотрудничеству Юхан Форсель.

По его словам, Швеция "просто должна сделать все, чтобы Украина могла поддерживать качественную ядерную безопасность", так как с началом Россией военных действий этот аспект приобрел особую актуальность.

Субсидии будут направлены в МАГАТЭ, которое анонсировало свое присутствия на всех пяти украинских АЭС.

"Сейчас зима, и мы должны сделать так, чтобы Украина продолжала работать. Отсутствие электроснабжения несет чрезвычайно тяжелые последствия для гражданского населения, когда темно и холодно. Этого не должно случиться", - добавил Форсель.

Напомним, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что необходимо срочно создавать зоны защиты вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС), указав на "ухудшения ситуации".

Глава МАГАТЭ выразив надежду на длительное присутствие специалистов организации на АЭС Украины, а также на Запорожской АЭС.